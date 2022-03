Zazzaroni: “Vincono Napoli e Inter, non il Milan”. Anche Caressa d’accordo ma…

Scendono in campo Napoli, Inter e Milan. Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sbilanciano sui risultati delle tre contendenti

E' tempo di pronostici a Radio Deejay. Protagonisti del sabato di campionato le tre big in lotta per lo scudetto, con la Juve. Scendono in campo Napoli, Inter e Milan. Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sbilanciano sui risultati delle tre contendenti.