Zazzaroni: “Inter-Bayer poteva finire 7-1. Lukaku? Perfetto con CR7. Più che un ariete è un…”

Ivan Zazzaroni ha commentato il successo dell’Inter in Europa League contro il Bayer Leverkusen: successo molto più netto del punteggio maturato.

“Ieri ho visto un pessimo Bayer Leverkusen l’Inter poteva fare 7 gol. Squadra difensivamente ridicola, poi lo strapotere fisico di Lukaku non si discute. Quando riceve la palla schiena alla porta in area è quasi sempre gol. Bellissimi i primi 20 minuti dell’Inter, il Bayer Leverkusen non riusciva nemmeno a uscire dalla sua metà campo”.

LUKAKU

“Una volta parlavamo di ‘ariete’, ma Lukaku è un bisonte. Non riesco a paragonarlo a Vieri o Adriano è diverso da tutti i grandi bomber nerazzurri del passato. Lukaku sarebbe perfetto per giocare in coppia con Ronaldo, molto più adatto di Dybala, che è un giocatore che amo, ma a che mio avviso è più un’alternativa a CR7 piuttosto che un complemento”