Zazzaroni: “Inter costruita per vincere. Ricordo che Astori di Conte mi disse che…”

Ivan Zazzaroni, tra gli opinionisti, di Tiki Taka ha parlato dell’Inter di Conte ed è tornato sulle parole dell’allenatore nerazzurro quando si è riferito a Klopp e al tempo che serve per vincere. «Deve provare a farlo per quello che ha speso l’Inter si. Lui è arrivato per vincere subito come ha fatto alla Juventus, arrivò e vinse condizioni diverse ma è l’anno buono. La società ha preso Hakimi a 40 mln in un mercato in cui nessuno ha venduto. L’Inter è stata costruita per vincere. Conte ha un calcio più applicato e il suo gioco non è un solo modulo, come si dice. Ricordo Astori cosa mi disse quando andò in Nazionale con Conte, che aveva imparato più con lui in una settimana che con gli altri in anni di allenamento, sapeva esattamente cosa fare e dove doveva andare», ha sottolineato.

(fonte: Tiki Taka)