Zazzaroni: “Inter mi è piaciuta come mai prima d’ora. Ha molto più degli altri”

Le parole del direttore del Corriere dello Sport sui nerazzurri dopo il pareggio ottenuto in casa dell'Atalanta

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha elogiato l'Inter dopo il pareggio ottenuto a reti inviolate in casa dell'Atalanta. Questo il suo pensiero sui campioni d'Italia: "L’Inter di Inzaghi mi è piaciuta come mai in precedenza: per come ha tenuto il campo, moltiplicato i contrasti che non erano duelli, ma “quadrielli”, accettato di subire le accensioni dell’avversario, per poi reagire e cercare di colpire. Si sono affrontate le squadre più efficaci in zona gol, non a caso i protagonisti sono stati Musso e Handanovic che hanno permesso al risultato di conservare la propria perfezione. Portieri a parte, Pezzella, Demiral, Freuler e Muriel hanno fatto cose eccellenti per Gasperini; Brozovic, Perisic, Barella e Skriniar per Simone. Se l’Inter, che veniva da otto vittorie di fila, è riuscita a prendere un punto ieri sera, peraltro rischiando più volte di infilare la nona, significa che ha molto più degli altri: ha consapevolezze e cambi unici. Sono tuttavia curioso di conoscere le risposte del Milan che, come il Napoli, ha lasciato per strada un numero sconfortante di titolari".