Zazzaroni: “Juve, Scanavino chiaro con i suoi: ‘Prendiamo Lukaku solo se…'”

Salvo sorprese dell’ultima ora, Lukaku si presenta oggi al Chelsea e a Pochettino, in attesa di trovare la sistemazione che insegue da settimane. Big Rom ha fretta di sapere quando e dove andrà a giocare, augurandosi che sia la Juve, con la quale si è accordato per tre anni più uno a quasi 9 milioni netti a stagione. Per caratteristiche tecniche e fisiche, e in particolare per l’abilità nel gioco spalle alla porta, Lukaku è l’ideale per la squadra di Allegri, così come lo fu per l’Inter di Conte e lo sarebbe stato ancora per Inzaghi, che ha appena perso Dzeko, altro specialista di quella interpretazione del ruolo".