Zazzaroni: “Non avevo letto la mail di Salvo 24 su Conte. Chi ha ipotizzato fosse falsa è da…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nella lettera con gli auguri di Natale ai lettori è tornato anche sull’ormai famosa mail di Salvo 24 indirizzata ad Antonio Conte. E proprio al tecnico nerazzurro si rivolge Zazzaroni

“Auguri a Conte che la butta sul personale: no, Antonio, non avevo letto quella benedetta-maledetta mail nella quale si dava dell’esaurito all’allenatore, ma dal 1979 mi fido di Italo Cucci e da qualche mese di chi ha passato la pagina: “Post” è una palestra di democrazia e libertà d’opinione frequentata da interisti e juventini, bolognesi e milanisti, napoletani e romanisti e laziali. Ce n’è per tutti i cuori e i fegati. Se ho intervistato Salvatore Francesco F., 70 anni, l’autore, è soltanto perché lo dovevo ai lettori e alla redazione, dal momento che qualcuno aveva ipotizzato che la mail fosse falsa. Materia da querela”.

(Fonte: Corriere dello Sport)