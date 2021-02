Zazzaroni e Mauro, scintille su Eriksen! “E’ stato perfetto” – “Ma per favore, sono…”

Ivan Zazzaroni e Massimo Mauro sul ring virtuale di Tiki Taka. Oggetto del contendere: Christian Eriksen e il suo ruolo nel derby

Ivan Zazzaroni e Massimo Mauro sul ring virtuale di Tiki Taka. Oggetto del contendere: Christian Eriksen . Quanto è stato decisivo il danese nella vittoria dell'Inter nel derby? Tantissimo, per Massimo Mauro. Molto meno per Ivan Zazzaroni.

"Ha gestito la palla nei momenti importanti in maniera perfetta Eriksen. Perfetta", ha sentenziato Mauro.

Di tutt'altro avviso Zazzaroni: "Sai chi sono stati gli uomini decisivi nel derby? I tre difensori Skriniar, De Vrij e Bastoni. L'Inter è stata squadra, sei uomini in difesa, a volte anche otto. E poi il lavoro di Lautaro e Lukaku. Non mi dite Eriksen per favore".