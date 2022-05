Zazzaroni: “Il Milan non merita gufate. Sarebbe un bene se vincesse lo scudetto visto che…”

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore della testata, si è proiettato alla sfida di questa sera tra Verona e Milan

"Verona è fatale per chi ci crede. Rocco e Sacchi ne pagarono la fatal minaccia. E Pioli? Cosa penserà nel metter piede al Bentegodi? Da giorni non sento parlare che di Verona e precedenti sfigati, di non c’è due senza tre e atomiche gufate: Stefano e questo Milan costruito con le idee e un’insolita, per il nostro calcio, coerenza - oltretutto è meno forte dell’Inter - non le meritano. Non posso sapere chi prevarrà alla fine e non ho preferenze (mi sarebbe piaciuto il Napoli che anche ieri ha alimentato parecchi rimpianti). Ammetto tuttavia che se lo scudetto premiasse chi ha rinunciato a Donnarumma e trovato Maignan, investito sui giovani ed è stato capace di passare dalla disgraziatissima gestione Yonghong Li all’offerta di oltre un miliardo non di uno bensì di due fondi, Investcorp e RedBird, non sarebbe un male".