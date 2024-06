In una lunga intervista a Mowmag, Ivan Zazzaroni ha smentito con forza il fatto che non sopporti l'Inter: "Non è vero"

Gianni Pampinella Redattore 13 giugno - 15:45

In una lunga intervista a Mowmag, Ivan Zazzaroni ha risposto a diverse domande. Una riguarda l'Inter e sul fatto che molti pensino che il giornalista non sopporti il club nerazzurro. Zazzaroni è categorico nella smentita: "Non è assolutamente vero che non mi piace l'Inter e non l'ho mai detto. Io ho soltanto contestato e criticato per tre anni la gestione di Steven Zhang e ho avuto ragione. Insieme ad Alessandro Giudice, che è un esperto, abbiamo mostrato di volta in volta tutte le problematiche che comportava quella gestione. In realtà ho sempre esaltato il lavoro che invece hanno fatto Marotta e Ausilio, ma non mi piaceva nessun comportamento del cinese".