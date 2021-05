Zazzaroni: “Futuro Juve? Ho pensato a tecnico italiano, pugliese” Poi chiarisce…

Le parole del Corriere dello Sport: "Non ho detto Conte alla Juve, lo chiarisco. Ho detto semplicemente che ci può essere questa cosa"

Intervenuto a Radio Deejay, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro di diverse panchine di Serie A: "Alla Roma 99% Sarri. Juve? 0% Allegri, Pirlo dipende dalla Champions. Dico 10% Zidane. Non dico l'altro sennò mi esplode il pc. Italiano, pugliese. Non ho detto Conte alla Juve, lo chiarisco. Ho detto semplicemente che ci può essere questa cosa, che ho pensato a questa cosa rivoluzionaria, ho avuto questa illuminazione. Ora tutti a scrivere che ho detto Conte alla Juve ma scrivete quello che vi pare. Hanno scritto che ho detto che Hakimi sarebbe tornato al Real. Ho detto solo che il Real voleva i soldi, non capiscono una mazza. Ho detto, ho una sensazione: metto sullo stesso piano Conte e Allegri come possibile ritorno alla Juve".