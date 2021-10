Zenga: “Handa, risposta da gran portiere. Inter? Continuo il mio percorso. Onana…”

Walter Zenga, fra i grandi ospiti del Festival dello Sport, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti, tra cui l'inviato di FCInter1908.it

Marco Macca

La linea del tempo colorata sempre di nerazzurro, dal passato al futuro. Walter Zenga, fra i grandi ospiti del Festival dello Sport di Trento, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FCInter1908.it. Ecco le sue parole:

INTER - "Quello che stanno facendo lo stanno facendo bene, sono in linea con i programmi anche grazie ai giocatori che hanno preso. Per quanto riguarda il mercato, ci sono persone adatte e professionali che sapranno cosa fare".

ONANA - "Tutto ciò che fa parte del futuro è qualcosa che non abbiamo nelle nostre mani. Se gli addetti al mercato dell'Inter hanno pensato a lui, l'avranno visualizzato, seguito e avranno ritenuto che abbia i parametri per diventare il portiere nerazzurro. Io resto sul presente, che si chiama Handanovic, che nelle ultime partite ha dimostrato di essere un grande portiere".

RADU - "Quando ero all'Inter c'erano portieri che non giocavano mai. Se hai davanti Handanovic, difficile essere presi in considerazione. Lui è rumeno, lo conosco molto bene".

PANCHINA NERAZZURRA - "Nella vita niente ti deve essere dato per diritto, devi conquistartelo. Dopo la carriera da calciatore, ho scelto un percorso da allenatore proprio per arrivare lì. Evidentemente, la mia capacità non è stata assoluta per poter convincere i dirigenti dell'Inter a prendermi in considerazione. Io, però, continuo il mio percorso. La mia soddisfazione è avere 61 anni e avere ancora l'affetto della gente come se avessi smesso di giocare ieri".

BUFFON - "Chiunque, se ha una passione, la deve perseguire. Per esempio, a me non interessa molto ciò che la gente dice di me, mi interessa più ciò che faccio e che sono io. La scelta di Buffon mi piace. C'è chi lo criticherà, ma pazienza. Testa alta sempre".

INTER DEI RECORD - "Eravamo complici. Quando uno gioca 473 volte per la squadra che ama, vorrebbe sempre rigiocare la prima partita per giocare nuovamente altre 472 volte. Sono stati tutti anni belli. Similitudini con questa Inter? No, sono tempi diversi".