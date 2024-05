Zenga: “Sommer? Non ero molto convinto, ma perfetto. Ecco i tre protagonisti scudetto”

A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così dalla festa scudetto al Castello Sforzesco di Milano. “Io sono contento per questo scudetto, è un periodo in cui l’Inter è sempre protagonista, penso anche alle finali perse: bisogna essere soddisfatti. Tre protagonisti scudetto? Dimarco il primo, è cresciuto a Milano, è andato in prestito ed è tornato; poi Mkhitaryan come secondo, sempre presente e ha dato un grande contributo; il terzo direi Sommer, perché devo essere onesto, non ero molto convinto. In realtà è stato un acquisto perfetto”, ha detto.