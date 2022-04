Zhang-Agnelli, rapporti mai interrotti nonostante la Superlega. Le idee comuni

Il presidente dell'Inter sarà in tribuna a Torino per la gara con la Juve e incrocerà il numero uno bianconero con cui ha rapporti stretti

Sono ancora in sintonia. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quello dell'Inter, Steven Zhang, hanno mostrato anche in pubblico di avere una certa intesa. E un anno fa, quando anche il club nerazzurro era entrato nella Superlega sembrava ci fosse un vero e proprio legame di amicizia tra loro. Ma la società interista ha fatto poi marcia indietro rispetto al progetto che la dirigenza bianconera invece ha ancora intenzione di portare avanti.

"Il club nerazzurro anche dal punto di vista giuridico ha preso maggiormente le distanze. Aveva, infatti, sottoscritto una clausola che consentiva di disimpegnarsi dall’accordo in caso di parere negativo degli sponsor. Così è successo. D’altronde Suning si trova in una posizione delicata rispetto alla Uefa, visto che il gruppo cinese Alibaba (tramite Alipay), molto vicino all'azienda di Nanchino, è uno sponsor molto importante di Nyon ", spiega TuttoSport.

Nonostante le diverse posizioni sulla Superlega i due continuano ancora a sentirsi e frequentarsi. Questa sera saranno entrambi in tribuna per assistere alla partita. "Ritengono necessario che ci sia un continuo confronto fra due club cosi importanti per il calcio italiano a livello di risultati sportivi e seguito di tifosi. Hanno una visione comune sulla necessità di svecchiare il calcio", si legge ancora sul quotidiano sportivo. Hanno visione comune anche sulle modalità con cui comunicare il calcio alle nuove generazioni. Come Zhang Agnelli è convinto che senza cambiamenti il calcio perderà tifosi tra gli under30. Il presidente nerazzurro poi pensa che sia importante il bel gioco. Per questo appoggia in tutto Inzaghi che all'Inter ha dato un certo volto, specie negli ultimi mesi del 2021.