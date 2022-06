Zhang all’Inter: “Speculazioni? Orecchie tappate e lavoriamo per vincere ancora”

Di ritorno in Italia, prima di riprendere in mano le tante trattative di mercato, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha voluto parlare in prima persona ai dipendenti del club nerazzurro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Un team building con 250 persone tra i dipendenti del club, per fare ancora più squadra. Ieri a Interello, centro sportivo delle giovanili nerazzurre intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti, il presidente Steven Zhang assieme agli a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello ha dato il benvenuto. Questo il senso del suo messaggio, diretto soprattutto ai dipendenti più giovani: «Abbiamo vissuto un momento duro per tutti causa pandemia, ma abbiamo la fortuna di lavorare nel calcio, un settore che dà emozioni forti: ne abbiamo vissute di uniche vincendo tre trofei. Tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società, e lavoriamo per vincere di nuovo insieme».