Inter, ecco Zhang. Rinnovi: sì Brozovic, lontano Perisic. Esterno? Chiesto l’extra budget

L'arrivo del presidente dell'Inter porterà ai rinnovi della dirigenza e del centrocampista croato, oltre alla ricerca di un esterno

Steven Zhang è arrivato a Milano. Il presidente del'Inter ha anticipato il suo ritorno a Milano, oggi probabilmente farà da spola tra sede e Appiano Gentile e domani sarà allo stadio per Inter-Lazio. Suning non cederà il club, il presidente lavorerà già per il futuro. Prima l'emissione del nuovo bon da 400 milioni e poi il mercato .

RINNOVI - Ingaggiato Onana a parametro zero, la priorità dell'Inter sono i rinnovi. Prima i dirigenti, poi Brozovic. "Marotta, Ausilio e Baccin , tutti in scadenza a giugno, prolungheranno almeno fino al 2024. Dopodiché toccherà a Brozovic, il cui contratto da 4,2 milioni dovrebbe salire fino a 6.5 milioni per quattro annate. Scade il 30 giugno anche Perisic, ma la sua richiesta da 6 milioni per tre stagioni contro l’offerta da 3,5 più bonus per due, fa rimanere distante la fumata bianca. Poi si parlerà con Handanovic (2022), Skriniar e De Vrij (2023)", riporta Tuttosport.