Inter, nessuna novità sullo stadio dal Comune. Ci pensa Zhang a sbloccare l’impasse?

Con l'arrivo del presidente Zhang potrebbero esserci novità per quanto riguarda la questione nuovo stadio

Con l'arrivo del presidente Zhang in Italia, l'Inter dovrà affrontare diversi discorsi e programmare il futuro del club. Tra le questioni prioritarie da affrontare in casa nerazzurra c'è quella relativa al nuovo stadio.

"Il progetto che vede unite Inter e Milan come si sa riguarda un asset fondamentale. Non soltanto per aumentare il valore del club. La situazione però è in fase di stallo, malgrado i due club abbiano presentato tutta la documentazione richiesta dal Comune di Milano, rivedendo il progetto nel rispetto dei tanti paletti che erano stati imposti da Palazzo Marino dopo la prima proposta. Tra questi, la riduzione delle volumetrie commerciali e lo sfruttamento congruo del Meazza", si legge su Gazzetta.it .

Dopo il botta e risposta tra il sindaco di Milano Beppe Sala e l'Inter, "Non risultano altri contatti tra le parti, ma è interesse di tutti, quindi dello stesso Steven, capire come sbloccare l’impasse. Senza dimenticare che le elezioni comunali sono state rimandate da marzo al prossimo ottobre, sorge anche il dubbio che il problema sia più politico che sportivo. La certezza è che i club si aspettavano per i primi mesi del 2021 l’ultimo ok della Giunta per dare il via al progetto esecutivo e quindi scegliere lo stadio che sarà, tra i due progetti 'Cattedrale' e 'Anelli'", aggiunge il portale sportivo.