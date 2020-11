Ts – Inter, venerdì assemblea dei soci con Zhang in videoconferenza. Tra i temi in agenda…

Bilancio, nuovo stadio. Sono questi alcuni temi che verranno affrontati durante l’assemblea dei soci in programma venerdì che dovrà approvare il bilancio 2019-20 con un passivo intorno a quota 100 milioni. Come sottolinea Tuttosport, l’incontro si svolgerà in videoconferenza tra Milano e Nanchino.

“Il presidente Steven Zhang si collegherà dalla Cina dove si trova da un mese e mezzo. Inizialmente sembrava che sarebbe tornato a Milano proprio per presenziare all’assemblea. Ma l’andamento globale della pandemia ha consigliato uno svolgimento della riunione a distanza. Tra i temi in agenda ci sarà anche il nuovo stadio da costruire insieme al Milan“.

(Tuttosport)