Inter, patto di ferro Zhang-Inzaghi: per il rinnovo non c’è vincolo. Gradita…

Il presidente è con l'allenatore e alla fine della stagione, anche a seconda degli obiettivi conquistati, si potrebbe parlare di rinnovo di contratto

Eva A. Provenzano

Non può non giocarla come potrebbe saper fare. L'Interdeve fare il tentativo di ribaltare lo 0-2 del Liverpool a Milano nella partita di ritorno degli ottavi di CL. Inzaghi non farà molti cambi nella formazione: Vidal sostituirà Barella che è squalificato e poi ci sarà da decidere chi affiancherà Lautaro in attacco, Dzeko o Sanchez.

"Il Liverpool è una macchina da guerra perfetta, non perde in casa da un anno, ha vinto tutte le partite di Champions giocate finora, è la squadra della Premier League con il miglior attacco (71 gol) e nel 2022 viaggia a una media di 2,44 punti per match", si legge sul Corriere della Sera. Lautaro, che si è sbloccato in campionato, non ha ancora trovato il gol in Champions. Si proverà a fare l'impresa poi si tornerà a concentrarsi sulla sfida con il Torino in campionato. Nella conferenza stampa di ieri hanno chiesto a Inzaghi cosa pensa delle parole di Pioli che ha sottolineato come sia ingiusto non conoscere ancora la data di recupero della partita dell'Inter. Ma i tempi saranno lunghi, si parla del 27 aprile.

"Per quel tempo Inzaghi potrebbe sapere molto del suo futuro. A Liverpool seguirà la squadra Steven Zhang. Un sostegno lodato dall’allenatore. «È sempre vicino, fa piacere». Tecnico e presidente hanno una sorta di patto di ferro. A fine stagione, se gli obiettivi saranno stati centrati, arriverà il prolungamento del contratto per Inzaghi, in scadenza a giugno 2023. Lo scudetto non è vincolante, ma conquistare il tricolore e la seconda stella sarebbe la più gradita garanzia", conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera)