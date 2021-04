Inter, Conte ora più sereno: “Zhang è già pronto a dire sì a questa richiesta di Antonio”

Sarà un confronto sereno, in cui le parti proveranno a stendere i programmi della prossima stagione con voglia di trovare un punto comune

"Quel che invece Zhang ribadirà a Conte è la serenità assoluta nel determinare gli obiettivi della prossima stagione. Come fu lo scorso agosto per lo scudetto, lo stesso accadrà nuovamente nel prossimo vertice. Non esiste l’«obbligo» di vittoria: né per un eventuale bis scudetto, tantomeno per una Champions da portare fino in fondo. In questo senso il messaggio che partirà sarà molto chiaro. La strategia ha funzionato in questa stagione, ripeterla non può che essere la scelta corretta", si legge sulla rosea.