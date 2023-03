Steven Zhang a Inter TV: “Molto orgoglioso, questi risultati rispecchiano il nostro impegno”

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha commentato con orgoglio il passaggio ai quarti da parte della sua Inter: "Sono molto emozionato. Sono molo orgoglioso di tutti quelli che lavorano in questo club, questi risultati rispecchiano il nostro impegno. Voglio ringraziare tutti i tifosi interisti e anche il nostro mister per quello che fa per il nostro club. I nostri tifosi sono quelli con più passione ed energia. Sono sempre al nostro fianco. Tutti noi siamo molto grati e lavoriamo per loro".