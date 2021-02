Inter, Zhang e quel post simbolico. Dallo sponsor, le sue attenzioni si sono spostate…

Al termine del derby vinto dall'Inter, Steven Zhang ha voluto festeggiare la vittoria con una storia e un post su Instagram

Prima una storia su Instagram, poi un post accompagnato da una frase significativa: "Forza ragazzi. Mettendoci tutto il cuore e lavorando duro non ci fermeremo mai!". Al termine del derby vinto dall'Inter, Steven Zhang ha voluto festeggiare una vittoria e tre punti importanti in ottica scudetto. Per la Gazzetta dello Sport, il messaggio del presidente nerazzurro "ha un peso ben diverso, quasi simbolico", soprattutto per il momento che sta vivendo la società.