Repubblica – Zhang, pranzo alla Pinetina con dirigenti e Inzaghi. Poi via prima del vertice

Importanti novità in arrivo direttamente da Appiano Gentile oggi. Giornata di vertice tra Simone Inzaghi e la dirigenza, ma non solo. Ecco quanto evidenziato da Franco Vanni di La Repubblica su Twitter.

"Steven Zhang, arrivato in Italia, ha pranzato qui alla Pinetina con dirigenti e Inzaghi per trasmettere fiducia e sostegno al gruppo. Il presidente non si è fermato per la riunione tecnica fra mister e manager (che è in corso) e ha lasciato il centro", si legge.