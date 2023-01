San Siro solo all’Inter e Milan altrove? Idea suggestiva ma Zhang ha un’altra preferenza

La Gazzetta dello Sport commenta le parole di Scaroni e di Letizia Moratti in merito alla questione stadio per Inter e Milan

"Come in una soap opera che va avanti da anni, prima o poi arriva un colpo di scena. E nell’infinita soap intitolata “nuovo San Siro”, la bomba – alias il colpo di scena di cui sopra – la sgancia direttamente il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Il Diavolo avrà uno stadio tutto suo? Non è una decisione fatta e finita, ma l’intenzione di RedBird oggi sembra portare in questa direzione". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla questione nuovo stadio di Inter e Milan. I rossoneri, stando alle parole di Scaroni, vorrebbero dare un'accelerata al progetto Cattedrale, al momento fermo per le nuove richieste del Comune e la decisione sul possibile vincolo che impedirebbe di abbattere il Meazza.