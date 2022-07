Inter-Suning, quale futuro? Zhang intanto presenza fissa in sede: “Chi gli sta vicino giura…”

Il futuro è un'incognita, ma il presente racconta di un presidente molto vicino alla dirigenza e ormai presenza fissa in sede. Steven Zhang sempre più dentro le dinamiche della vita di Milano. Come riferisce Tuttosport, che in edicola scrive:

"Steven Zhang (che, giura chi gli sta vicino, è davvero innamoratissimo di Milano) è tornato presenza fissa in sede ed è stato parte attiva in tutte le decisioni di mercato, in primis la scelta di riportare a casa Romelu Lukaku (costo dell’affare, tutto compreso, 25 milioni), operazione avallata anche per sublimare il concetto di ripartenza dopo stagioni fortemente segnate dalla pandemia".