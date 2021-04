Inter, serve alzare il livello qualitativo. Richiesta precisa di Conte a Zhang

Il rientro in Italia del presidente dell'Inter coinciderà con le discussione per la programmazione del futuro del club nerazzurro

Il rientro in Italia del presidente dell'Inter Steven Zhang dovrà sistemare la situazione societaria e finanziaria del club, ma non solo perché Conte e la dirigenza nerazzurra aspettano risposte per il futuro. L'arrivo del presidente dovrà dare risposte anche in vista della prossima stagione.

"Il presidente Steven Zhang è atteso per la prossima settimana e l’allenatore nerazzurro non vede l’ora di sedersi a tavolino con il numero 1 nerazzurro e l’a.d. Beppe Marotta per programmare la prossima stagione. Servono idee chiare e una comunicazione precisa anche verso i tifosi: che investimenti può fare il club? Fino a che punto può accontentare le richieste dell’allenatore? E’ importante e giusto dirlo subito per non creare aspettative eccessive perché è evidente che la crescita dell’Inter a livello europeo dipenderà molto dai rinforzi. La Champions negli ultimi anni ha riservato solo delusioni e per fare meglio va alzato il livello qualitativo della squadra.Conte lo sa bene e chiede alla sua proprietà di rilevare apertamente obiettivi e progetti della prossima stagione", spiega Gazzetta.it.