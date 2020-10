Zhang presto in Cina: si decide il nuovo sponsor. All’Inter 30 milioni a stagione, è volata a due

Steven Zhang ha indicato la via dopo i suoi primi tre anni da presidente dell’Inter. Il numero uno nerazzurro vuole portare il club alla vittoria, vuole il primo trofeo con forza. E per arrivare a questo traguardo sta prendendo scelte importanti anche fuori dal campo.

“Se la strada porterà al successo immediato, lo dirà il campo. E l’equazione tra esigenze finanziare e sportive non è sempre lineare e automatica. Zhang è però convinto che l’Inter ora sia pronta per vincere. Nei prossimi giorni lascerà Milano per tornare in Cina, dove porterà avanti anche le trattative per il nuovo main sponsor. Non manca molto, entro l’anno si capirà quale marchio comparirà sulle maglie della prossima stagione e quale azienda garantirà almeno 30 milioni a stagione ai nerazzurri: Hisense ed Evergrande sono oggi in pole position”, rivela La Gazzetta dello Sport.