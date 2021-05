Steven Zhang: “Inter storia d’amore. Con tutto questo lavoro possiamo migliorare le cose”

Non trova le parole per descrivere questo fantastico momento. Il presidente dell'Inter ha condiviso l'emozione e la soddisfazione per il risultato raggiunto ai microfoni di Inter TV.

Sabine Bertagna

Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Inter TV per celebrare la vittoria dello scudetto: "E' molto difficile descrivere questo momento a parole. Sappiamo quanto lavoro c'è stato dietro. Speriamo di condividere e dare gioia a tutti gli interisti. Spero che i tifosi siano molto contenti. Lo sport è anche questo, intrattenimento e condividere la gioia di questo momento. Questo risultato è frutto di tanti anni di lavoro, non si vince solo per caso o per fortuna. Può succedere, ma non è questo il caso. Questa è proprio una storia d'amore. Con tutto questo lavoro e fiducia si possono migliorare le cose e fare grandissime cose insieme".

(Inter TV)