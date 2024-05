«Intenzione da parte del fondo di intraprendere un lungo percorso? Ormai una notizia ufficiale quella del passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang a Oktree. Credo di dover ringraziare, credo a nome di tutti gli interisti, la famiglia Zhang per il denaro profuso, quindi l'impegno a livello finanziario, e per aver contribuito ad ottenere sette trofei nel ciclo che si è appena concluso. Se ne è aperto un altro. Ci siamo confrontati con i vertici di questo fondo e sono molto tranquillo. E sento di poter dispensare tranquillità a tutti. Perché le idee sono molto chiare. Non è un fondo che viene toccata e fuga ma vuole programmare, dare continuità, dare sostenibilità, soprattutto rispettare la storia di questo glorioso club. Hanno agito confermando fiducia al management e questo non è poco. Credo che si possa continuare a sognare e ambire a risultati sempre importanti», ha sottolineato il dirigente nerazzurro.