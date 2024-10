Intervistato da Sky Sport, Piotr Zielinski ha commentato così la vittoria dell'Inter per 4-0 a San Siro contro la Stella Rossa in Champions

"Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, sono ripartiti bene e ci hanno creato qualche pericolo di troppo. Brava la nostra difesa. Siamo contenti di aver vinto e dobbiamo continuare così. Più gol facciamo e meglio è. Avremo delle trasferte difficili, tutti ci vorranno mettere in difficoltà ma noi dobbiamo giocare come sappiamo".