C'era attesa, anche stavolta. I contributi video di Inter Media House rappresentano ormai un'abitudine per i tifosi nerazzurri, ansiosi ogni volta di gustarsi il contributo preparato per il nuovo acquisto di turno. E' toccato oggi a Piotr Zielinski, annunciato già nel pomeriggio di sabato. Il centrocampista polacco ha indossato i panni dello scalatore per il simpatico video postato in questi minuti sui canali social dell'Inter.