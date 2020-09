Ziliani pazzo di Hakimi: “L’Inter ha restituito al Real il colpo di 24 anni fa e gli ha scippato…”

“Parliamo di due pianeti differenti, certo: almeno per ora. Ma 24 anni dopo, forse l’Inter ha fatto al Real Madrid quel che il Real aveva fatto a lei. Gli ha rubato (o quasi) un tesoro”. Così sul proprio profilo Twitter Paolo Ziliani, noto giornalista, in merito al devastante impatto di Achraf Hakimi all’Inter. L’esterno marocchino, infatti, in appena un tempo e mezzo, ha già collezionato due assist e un gol in nerazzurro. E chissà dunque che la cessione di Roberto Carlos non sia stata ripagata…