Ziliani: “Tutto questo schifo non serve, la Juve andrà in B. Ma andrebbe radiata”

L'episodio di Rabiot in Inter-Juve, con un fallo di mano evidente per tutti tranne che per il Var, ha fatto gridare allo scandalo. Paolo Ziliani, su Twitter, ha commentato così:

"La cosa buffa - lo ribadisco perchè continuo a crederci - è che gli illeciti commessi dalla Juventus sono così mastodontici, pianificati e reiterati che la Serie B (almeno) e l’esclusione dalle coppe da parte dell’UEFA non gliele toglie nessuno. Tutto questo schifo non servirà. Bisogna avere pazienza. Per gli illeciti che ha commesso la Juventus dovrebbe essere radiata Non succederà, ma è impossibile che eviti la retrocessione in B (pena minima) E vada fuori dalle coppe per 2-3 anni Per qualche anno andrà meglio Per qualche anno".