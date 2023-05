Acerbi a Inter TV: “Se esci dopo uno 0-2 è brutto quindi massima attenzione. Non deve…”

Francesco Acerbi ha analizzato la prestazione dell'Inter contro il Milan in Champions League: "Nessuno pensava che avremmo passato il girone. Ci credevamo solo noi Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo rischiato di subire gol. Tutto il gruppo difende e tutto il gruppo attacca. Non abbiamo fatto niente, sarà una partita difficilissima Se pensiamo di aver già passato il turno facciamo un errore, questo non deve accadere. Prima bisogna pensare al campionato, poi al ritorno. Non ero felice né contento, concentrato sulle prossime partite. Se non dovessimo passare dopo il 2-0 sarebbe un duro colpo. Dobbiamo essere concentrati".