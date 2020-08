Adani: “Skriniar, stagione negativa: questione mentale. Godin? Fatico a ricordare…”

Daniele Adani, ex calciatore e ora opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter tra il campo e la sfida contro il Getafe e le ultime vicende con lo sfogo di Antonio Conte dopo la gara contro l’Atalanta: “Godin? La dedica di D’Ambrosio spiega la situazione. Accetta la situazione, anche se parte da dietro. Si fa fatica a ricordare errori di Godin. Quello che può fare meglio il centrale è Skriniar ma non lo ha fatto per una questione di testa e non di qualità. Ha una fragilità mentale. Ha predisposizione per interpretare quel ruolo. Ha fatto un’annata abbastanza negativa. Lukaku? È stato sempre una persona con un’anima speciale. La connessione con Conte è il feeling più importante all’interno della squadra. L’Inter gioca con tre centrocampista centrale perché il trequartista lo fa una delle due punte: Lukaku con il corpo, Lautaro e Sanchez con il gioco. Antonio Conte non tradirà mai sul lavoro e quindi nella preparazione della partita. Questa squadra ha saputo reagire e non tradisce nell’interpretazione: ha forte identità. Getafe? È una squadra organizzata: i concetti di squadra aggressiva e difensiva sono diversi”.