Stadi non super moderni in Serie A, ma i tifosi non rinunciano comunque ad andare allo stadio. Anzi l'affluenza media dei tifosi è in crescita rispetto agli ultimi anni, con l'Inter in testa.

"Trascinate dalle milanesi e dalla Roma che fa un sold out dietro l’altro, le presenze “live” sono in crescita esponenziale e sono arrivate a 30.913 spettatori medi dopo 30 giornate. Era dal 1997-1998 (31.223), con il campionato a 18 squadre, che non si arrivava così in alto. La Serie A, nonostante tutto, torna ad avere un certo appeal, anche se le prime della classe in Europa sono ancora lontane. In testa al dato di spettatori medi c’è infatti la Bundesliga (39.414), seguita dalla Premier League che si attesta a quota 38.429. Più indietro la Liga (29.170), che nel 2022-2023 era di poco avanti alla Serie A, e la Ligue 1 molto più lontana (26.872). Ma la Francia è in progresso ed è quella che in proporzione cresce maggiormente rispetto ai dati della scorsa stagione con un +13,4%. Anche la Serie A è in miglioramento (+4,7%), mentre calano il campionato tedesco (-8,3%) e quello spagnolo (-1,4%) che risente soprattutto della chiusura del Camp Nou per i lavori di rifacimento, che hanno costretto il Barcellona a emigrare allo stadio olimpico del Montjuic", sottolinea La Gazzetta dello Sport.