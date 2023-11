Andreolli a ITV: “L’Inter ha le armi per colpire in qualsiasi momento. Unica nota stonata…”

Marco Andreolli ha analizzato i momenti chiave della vittoria dell'Inter sull'Atalanta. Una gara compatta e sofferta che ha decretato la conquista dei tre punti da parte della squadra di Inzaghi. Andreolli ha evidenziato alcuni elementi importanti: "Sono emerse tutte le caratteristiche dell'Inter. Per portare via una vittoria pesante a Bergamo bisognava mettere in campo tutte queste qualità. Calhanoglu? Andare a strappare il pallone dal piede degli avversari, recuperi da difensore centrale... non perde la sua qualità e freddezza. Un giocatore che dal punto di vista del posizionamento e in fase di non possesso sta sorprendendo tutti. Dimostra quanto sia attaccato a questi colori è un leader. Riesce ad essere importante per i suoi compagni, sempre di più".

"Mi aspettavo questa gara qui. Anche di sofferenza. L'Inter sa soffrire da squadra e da gruppo. E ha le armi per colpire in qualsiasi momento. L'Inter ha avuto un'evoluzione soprattutto dal punto di vista mentale. Poi c'è anche un'evoluzione tattica, la squadra ha più equilibrio. La crescita che ha avuto questa squadra è proprio dal punto di vista della mentalità. Ci sono le qualità per risolvere la partita in qualsiasi momento. Mkhitaryan? Ha dato la palla per il gol di Lautaro. Fa parte del dna dei giocatori nerazzurri, andare ad aggredire subito alto quando perdi la palla. Lui in questo è bravissimo. Bravo a mettere in campo la solita lucidità. L'Inter ha alzato il proprio baricentro e ha trovato la qualità del suo centrocampo. De Vrij? Voglio sottolineare la prestazione dell'olandese che ha iniziato molto bene questa stagione. Tutta la linea difensiva si è comportata benissimo. L'unica nota stonata è l'infortunio di Pavard. Esterni? Dumfries sta crescendo di partita in partita", ha concluso l'ex giocatore nerazzurro nel post partita di Inter TV.