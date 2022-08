Andreolli: “Forse una delle più brutte partite dell’Inter negli ultimi due anni. Dimarco…”

Marco Andreolli ha analizzato la sconfitta dell'Inter all'Olimpico con una serie di considerazioni: "Forse una delle più brutte partite dell'Inter negli ultimi due anni. La squadra aveva iniziato anche bene. Poi ha fatto fatica a trovare con continuità l'uomo in più sulle fasce e si è intestardita sulla via centrale. La Lazio ha sfruttato al meglio gli spazi concessi. Il primo gol preso? Dimarco sul primo gol deve andare a stringere su quel movimento e sapere che l'esterno può tagliare in quel modo, deve leggere prima quella situazione e ci deve essere una parola con il centrale. Un concorso di colpe. Lautaro tanto movimento, tanta caparbietà. Ha fatto fatica perché in generale hanno fatto fatica gli attaccanti. Forse nel primo tempo l'Inter si è intestardita troppo nel cercare l'imbucata centrale".