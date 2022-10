Argentina, venerdì i preconvocati per il Mondiale: presenti Lautaro e Correa?

Il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni ha scritto oggi che consegnerà soltanto venerdì, e non prima, la sua lista di preselezioni per i Mondiali

Marco Astori

Il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni ha scritto oggi che consegnerà soltanto venerdì, e non prima, la sua lista di preselezioni per i Mondiali, visto che lo farà obbligatoriamente scegliere i 26 che porterà in Qatar.

Nomi il tecnico non ne ha fatti, e si sostiene, all'interno dell'Afa (la federazione calcistica argentina), si tratta di public rendering oppure di fare come il Brasile che, per evitare polemiche sugli esclusi al momento in cui saranno scelti i 26, ha tenuto segreto le decisioni del ct Tite.

Di sicuro c'è che Scaloni, come altri suoi colleghi, è molto preoccupato dall'ondata di infortuni nel calcio europeo che ha riguardato anche l'Albiceleste, viste le condizioni di persone come Dybala, Paredes e Di Maria. Così presenterà un elenco di cinquanta di nomi, e che l'argentino bollo se sbizzarrisce in , arrivando a darne per certi 40.

Fra loro ci devono undici 'italiani ipotesi, ovvero Musso dell'Atalanta, Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina, Dominguez dal Bologna, Perez dell'Udinese, Dybala dalla Roma, Di Maria e Paredes dalla Juventus, Lautaro Martinez e Correa dall'Inter e Simeone dal Napoli.

(ANSA).