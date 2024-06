L'Inter inizia a muovere i primi passi sul mercato. L'obiettivo è rinforzare la rosa di Inzaghi senza perdere i pezzi pregiati. In particolare ci sarà da aggiungere qualcosa ancora al reparto offensivo.

"Nominato nuovo Cda e presidente, l’Inter torna a concentrarsi sulle strategie di mercato per consegnare a Inzaghi una rosa ancora più forte in vista di una stagione record lunga 11 mesi. Già presi a zero Taremi e Zielinski, apparecchiati i rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro, ora bisogna trovare il tesoretto con cui andare a caccia delle (poche) pedine mancanti. Occhio allora al fronte che si potrebbe creare sull’asse Milano-Firenze, con la Viola che resta interessata a Valentin Carboni ma sta valutando anche il profilo di Marko Arnautovic.