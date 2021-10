Auriemma: “Scudetto? Duello Napoli-Milan. Inter inferiore rispetto a Conte ma…”

Le parole del giornalista vicino al club di Aurelio De Laurentiis a proposito della lotta scudetto

"Sarà un duello tra Napoli e Milan, ma ci sarà anche l'Inter, anche se inferiore a quella di Conte, ma da non escludere per la qualità dell'organico". Raffaele Auriemma, giornalista vicino al Napoli, ha parlato degli azzurri e delle avversarie scudetto ai microfoni di "Club Napoli Night" in onda su Teleclub Italia. Queste altre considerazioni: "Osimhen è più decisivo di Lukaku all'Inter, Mihajlovic ha ragione. In Europa è uno dei pochi, se non l'unico, a recuperare tre metri e darne altri tre all'avversario. La Roma ha fatto la migliore partita della stagione, con l'ombra del 6-1 che ha subito tanto. Per fermare il nigeriano, due difensori si sono schiantati sul palo"