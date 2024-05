«A volte si scambiano alcune attività di verifica come un rischio di perdere agibilità nell'autonomia. Ma l'autonomia sta nel determinare i criteri e nel decidere in caso di inadempimento quali sono le sanzioni. Non è una sfiducia verso le persone che rappresentano la Covisoc, ma riteniamo che come in altri Paesi in Europa il luogo che custodisce la gestione dei controlli debba essere indipendente, un po' come nel modello dell'antidoping: Nado Italia è un soggetto esterno, autorevole, terzo e tecnico", ha spiegato.