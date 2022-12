Balbo: “Lautaro, ecco cosa penso. Alvarez molto più forte di lui e Dybala. Non capisco…”

Intervistato da Libero, Abel Balbo parla della finale tra Argentina-Francia. Inoltre l'ex giocatore analizza il Mondiale di Lautaro Martinez, scavalcato nelle gerarchie de Julian Alvarez. "Mi aspetto il successo dell’Argentina. È da tanto che non vinciamo un Mondiale. Sarebbe davvero bello succedesse: sia per tutto il popolo argentino sia per coronare la carriera di un campione straordinario come Messi, che merita di avere una Coppa del Mondo nella sua bacheca di campionissimo. Sarà una finale tirata contro una rivale molto difficile da sfidare. La Francia è molto forte e con tanta qualità, forza fisica ed esperienza in tutti i reparti".