Balotelli: “Italia, sconfitta che fa male. Manco solo quando si perde. Mancini…”

L'attaccante torna sulla mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar

Intervistato da Sky Sport, Mario Balotelli è tornato sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Qatar. Super Mario non nasconde la sua delusione: "La sconfitta dell'Italia ha fatto male a tutti. Anche io sono stato molto male. Non è solo la mancata convocazione contro la Macedonia. Col Mondiale a dicembre, la possibilità di tornare in nazionale c'era comunque. Non è che le porte erano chiuse: ho perso un'opportunità importante anche io. Fa davvero male vedere l'Italia fuori dal Mondiale".