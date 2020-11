Barcellona, ok al taglio degli stipendi: il club risparmierà 172 milioni

I giocatori del Barcellona hanno raggiunto un accordo con il club per il taglio degli stipendi, nel rispetto dei parametri del ‘salary cup’. Il club blaugrana, dopo l’accordo, risparmierà 122 milioni di retribuzioni fisse; previsto anche un taglio da circa 50 milioni sulle cosiddette retribuzioni variabili su un periodo di tre anni. Per diventare effettivo, l’accordo dovrà essere ratificato a breve da calciatori e staff tecnici.

Dell’accordo oggi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro i navarri dell’Osasuna Pamplona, in programma domani alle 14 sul terreno del Camp Nou, l’allenatore Ronald Koeman, definendola “una scelta d’amore per il club”.

(Ansa)