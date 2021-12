Barella, rosso giusto. GdS: “C’è però un’attenuante. Se fossimo nella Uefa…”

Il centrocampista nerazzurro è stato espulso per un'ingenua reazione nei confronti del difensore brasiliano

Un'ingenuità, una reazione che ha lasciato l'Inter in 10 e che lo costringerà a saltare (nella migliore delle ipotesi) l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Serata da dimenticare per Nicolò Barella , che contro il Real Madrid ha rimediato la prima espulsione diretta della sua carriera. Cartellino rosso giusto, ma La Gazzetta dello Sport sottolinea le responsabilità di Militao:

"Partiamo dall’attenuante, non generica: le immagini frontali mostrano con chiarezza come Eder Militao, nel corpo a corpo con Barella, si sia disinteressato del pallone e abbia rifilato all’avversario una brutta spallata, con la chiara intenzione di scaraventarlo sui tabelloni pubblicitari. Un fallo odioso, su cui Barella non è riuscito a contenersi. Il centrocampista ha avuto una reazione di pancia, non da professionista, e ha colpito Militao con un pugnetto. Tanto è bastato al varista per suggerire a Brych di estrarre il rosso. Decisione corretta a termini di regolamento, ma se fossimo nel giudice Uefa valuteremmo il contesto, la “carognata” di Militao".