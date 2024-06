"L’interista ha accusato un affaticamento al retto femorale destro: consigliato lo stop e accertamenti clinici, che hanno escluso lesioni, ma non la necessità di evitare peggioramenti. Non un infortunio, ma neppure una sciocchezza, altrimenti martedì sera Calhanoglu non avrebbe detto «Mi spiace per Nicolò, spero torni in fretta». Ma quanto in fretta? Due o tre giorni di riposo dovrebbero bastare non per essere pronto per domenica (Italia-Bosnia), ma per tornare al lavoro", aggiunge il quotidiano.