Baroni: “Lazio, Milan e Napoi giocano il miglior calcio. Se ripenso alla prima con l’Inter…”

Baschirotto. Ne vogliamo parlare?

«Si è adattato in un ruolo che non faceva. Ci ha messo forza e, soprattutto disponibilità. Io ho cercato di far capire a questi ragazzi, tutti molto giovani che questa è un’opportunità enorme per loro. Gliela giro in questo modo. E sul campo devono dare tutto. Noi utilizziamo tanti giovani. Ma io non credo di aver rischiato, di aver compiuto un azzardo. Basta lavorare. Questo è un retaggio molto italiano. In Europa la carta d’identità non si guarda».