Barzagli: “Inter? Male la sconfitta, ma ottima gara. Ecco cosa è mancato”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della stracittadina persa dai nerazzurri ieri al Meazza

Andrea Barzagli ai microfoni di DAZN ha parlato di Inter-Milan, derby perso in rimonta dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Queste le sue considerazioni: "Tantissimi colpi di scena, il derby è bello anche per questo. Il Milan ha faticato e subito molto l'Inter nel primo tempo, nella ripresa invece ha tenuto botta ed è venuto fuori lo spirito dei ragazzi rossoneri. L'Inter è uscita male per il risultato, ma se guardiamo bene ha fatto un'ottima gara. E' mancata un po' di gestione negli ultimi minuti, è mancato il secondo gol.