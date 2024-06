Il difensore nerazzurro, in Germania per l'Europeo con l'Italia, ha parlato del pareggio con la Croazia

Alessandro Bastoni, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del pareggio con la Croazia che ha portato, in extremis, l'Italia agli ottavi dell'Europeo. «Partita che ci ha tolto tre anni di vita, come è stata trovata la risorsa finale? Perché in realtà siamo stati ordinati, non abbiamo mai perso la speranza. Siamo rimasti sui concetti che volevamo e siamo stati bravi ad acciuffare il pareggio», ha sottolineato il calciatore dell'Inter.