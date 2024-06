Italia, vittoria e qualificazione. Arrivano gli applausi dell’Inter per i nerazzurri

Bastoni ha tentato di testa nel primo tempo a scardinare la difesa croata, una bella parata del portiere avversario gli ha impedito di esultare. Barella ha corso per tutta la partita, ma non è riuscito a trovare il guizzo che da lui ci si aspetta. Dimarco sembra non essere al meglio e dovrà provare a rifarsi. Ad un certo punto Darmian è stato spostato a sinistra, al suo posto e si è fatto tutto complicato. Il club nerazzurro ha seguito i suoi ragazzi (ner)azzurri e ha festeggiato con loro per la qualificazione: un applauso sui social per loro.